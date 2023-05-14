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Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту

Фото: Володимир Зеленський, президент України й Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Німеччини (twitter.com/BPrSprecherin)
Автор: Сергій Пишкін

Після свого візиту до Риму, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмайером. Також очікуються його переговори з канцлером країни Олафом Шольцом.

Усі подробиці візиту президента України до Німеччини - в матеріалі РБК-Україна.

Візит до Німеччини

Оновлено о 11:56

За словами президента, під час переговорів зі Штанмайером, сторони обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між країнами. Берлін, як відзначив Зеленський, й надалі підтримуватиме Україну політично, військово, а також фінансово доти, доки це буде необхідно.

Оновлено о 11:00

Після переговорів з президентом Німеччини, Зеленський направився на зустріч до канцлера Олафа Шольца, де його було прийнято з військовими почестями.

Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах - запланована пресконференція.

Як писали місцеві видання, точна програма візиту президента України не оголошується з міркувань безпеки.

Згідно з даними Bild, в ніч на неділю президент прибув на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург до штаб-квартири Міноборони Німеччини.

"По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі", - додає видання.

Зранку Зеленський прибув до офіційної резиденції президента Німеччини - палацу Бельвю, де зустрівся зі Штайнмайером.

Візит до Риму

Вчора, 14 травня, президент України відвідав Рим. Під час поїздки він зустрівся з:

  • президентом Італії Серджо Маттареллою;
  • прем'єр-міністром Джорджею Мелоні;
  • Папою Римським Франциском.

Серед порушених питань під час візиту були:

  • оборонна співпраця, зокрема посилення захисту українського неба;
  • реалізація української формули миру, зокрема пункту про повернення депортованих в Росію дітей;
  • взаємодія в Європі: санкції проти РФ, наближення членства України в ЄС.

Зокрема під час зустрічі з Папою Римський, сторони обговорили повернення депортованих українських дітей з Росії, засудження воєнних злочинів країни-агресора й участь Ватикану в реалізації української формули миру.

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