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Зеленский: никто не хочет войны, но мы должны готовиться к агрессии со стороны соседей

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем. Однако подчеркнул, что страна должна быть готова к агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.

"Никто не хочет войны, в Украине люди хотят только мира, но мы должны готовиться к любым шагам агрессии со стороны соседей", - отметил Зеленский.

Отметим, также глава государства ответил, будет ли военное положение в Украине и назвал условие.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных Сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину