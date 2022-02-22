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"Впереди тяжелые испытания". Резников обратился к украинским военным

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 11:36
"Впереди тяжелые испытания". Резников обратился к украинским военным Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Резникова.

Он заявил, что Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной.

"Единственное, что отделяет от этого - Украина и украинская армия. Наш выбор очень прост - защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось", - заявил он.

"Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас непременно ждет победа. Потому что мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей - это признак, что мы все делаем правильно", - говорится в заявлении.

По его словам, сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны.

"В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили", - добавил он.

По его словам, многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям.

"Мы этого не допустим. Наша сила - в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй", - сказал он.

Напомним, на Донбассе, по состоянию на 11:00, вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины".

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Российская Федерация Украина Донбасс Алексей Резников
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