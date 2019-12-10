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Зеленский: нет никаких условий для следующей нормандской встречи

Новости » Политика     10.12.2019 - 01:20
Зеленский: нет никаких условий для следующей нормандской встречи
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, есть возможность, что через четыре месяца продолжится дискуссия

Нет никаких условий для следующей встречи в нормандском формате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-концеренции по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, есть возможность, что через четыре месяца продолжится дискуссия.

"Что касается условий. Нет никаких условий для следующей встречи. Настроение сегодняшней встречи - больше положительное. Поэтому через 4 месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты. Но никакого домашнего задания нет", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что у него с Владимиром Путином разные взгляды на счет передачи границы.

"У нас с президентом Российской Федерации совершенно разный взгляд по поводу передачи границы. Когда это возможно. Президент РФ говорит о том, что в Минске подписано, то что бывший президент подписывал - это о передаче границы после выборов. Я говорю о том, чтоб передача границы - была до проведения местных выборов. Мне кажется я аргументировано говорю но пока у нас разные взгляды. Мне кажется в этих вопросах мы обязаны найти выход, иначе мы не сдвинемся далеко", - отметил украинский президент.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что лидеры "нормандской четверки" договорились, что следующая встреча в нормандском формате состоится через четыре месяца. Также он добавил, что лидеры "нормандской четверки" должны отстроить новую архитектуру доверия через урегулирования безопасности на Донбассе.

Кроме того, Макрон заявил, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения.

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