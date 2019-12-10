Зеленський: немає жодних умов для наступної зустрічі нормандської

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, є можливість, що через чотири місяці триватиме дискусія

Немає ніяких умов для наступної зустрічі в нормандському форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-концеренції за підсумками переговорів лідерів "нормандської четвірки", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, є можливість, що через чотири місяці триватиме дискусія.

"Що стосується умов. Немає ніяких умов для наступної зустрічі. Настрій сьогоднішньої зустрічі - більше позитивне. Тому через 4 місяці є можливість продовжити дискусію і побачити результати. Але ніякого домашнього завдання немає", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що у нього з Володимиром Путином різні погляди на рахунок передачі кордону.

"У нас з президентом Російської Федерації зовсім різний погляд з приводу передачі кордону. Коли це можливо. Президент РФ говорить про те, що в Мінську підписано, то що колишній президент підписував - це про передачу кордону після виборів. Я кажу про те, щоб передача кордону - була до проведення місцевих виборів. Мені здається я аргументовано кажу але поки у нас різні погляди. Мені здається, у цих питаннях ми зобов'язані знайти вихід, інакше ми не зрушимо далеко", - зазначив український президент.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що лідери "нормандської четвірки" домовилися, що наступна зустріч в нормандському форматі відбудеться через чотири місяці. Також він додав, що лідери "нормандської четвірки" мають відбудувати нову архітектуру довіри через врегулювання безпеки на Донбасі.

Крім того, Макрон заявив, що між Україною і Російською Федерацією відновлюються дипломатичні відносини.