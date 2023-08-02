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Зеленський про нічну атаку: Україна захищається на максимумі наявних сил

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти знову обстрілювали порти на півдні країни. Від атак Росії Україна захищається на максимумі наявних сил, агресора "можна і треба зупинити".

Так відреагував президент України Володимир Зеленський на обстріл України, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші - на півдні країни", - розповів він.

Як зазначив Зеленський, російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці, усі оперативні служби спрацювали ефективно, але необхідна світова реакція.

"Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори - це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - зазначив президент.

Обстріл України 2 серпня

У ніч проти середи, 2 серпня, російські війська знову масовано атакували Україну. Вибухи було чутно в Одесі, Києві, Київській області, працювала ППО. Основний удар російських дронів-шахедів припав на портову інфраструктуру Одеської області, почалися пожежі, пошкоджено елеватор. Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийОдеса