RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о ночной атаке: Украина защищается на максимуме имеющихся сил

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты снова обстреливали порты на юге страны. От атак России Украина защищается на максимуме имеющихся сил, агрессора "можно и нужно остановить".

Так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на обстрел Украины, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны", - рассказал он.

Как отметил Зеленский, российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности, все оперативные службы сработали эффективно, но необходима мировая реакция.

"Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - отметил президент.

Обстрел Украины 2 августа

В ночь на среду, 2 августа, российские войска снова массировано атаковали Украину. Взрывы были слышны в Одессе, Киеве, Киевской области, работала ПВО. Основной удар российских дронов-шахедов пришелся на портовую инфраструктуру Одесской области, начались пожары, поврежден элеватор. Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОдесса