Зеленский о ночной атаке: Украина защищается на максимуме имеющихся сил

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны", - рассказал он.

Как отметил Зеленский, российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности, все оперативные службы сработали эффективно, но необходима мировая реакция.

"Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - отметил президент.

Обстрел Украины 2 августа

В ночь на среду, 2 августа, российские войска снова массировано атаковали Украину. Взрывы были слышны в Одессе, Киеве, Киевской области, работала ПВО. Основной удар российских дронов-шахедов пришелся на портовую инфраструктуру Одесской области, начались пожары, поврежден элеватор. Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.