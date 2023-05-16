Зеленський про нічну атаку РФ на Україну: зробимо захист від терору максимально міцним

Президент Володимир Зеленський нагадав українцям, що велика праця як на політичному, так і на реальному фронті дозволила побудувати в Україні потужну систему протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у вечірньому зверненні у вівторок, 16 травня.

"Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль вартує така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дозволили нам будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що система ППО будувалась день за днем, і зараз Patriot захищають українське небо.

"І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми - разом із партнерами України - зробимо захист від терору максимально міцним", - підкреслив він.