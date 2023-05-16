ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про нічну атаку РФ на Україну: зробимо захист від терору максимально міцним

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 травня 2023 22:34
Зеленський про нічну атаку РФ на Україну: зробимо захист від терору максимально міцним Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський нагадав українцям, що велика праця як на політичному, так і на реальному фронті дозволила побудувати в Україні потужну систему протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у вечірньому зверненні у вівторок, 16 травня.

"Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль вартує така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дозволили нам будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що система ППО будувалась день за днем, і зараз Patriot захищають українське небо.

"І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми - разом із партнерами України - зробимо захист від терору максимально міцним", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі вівторка, 16 травня, окупанти під час атаки випустили 18 ракет і всі вони були знищені, включно з 6 аеробалістичними "Кинжалами".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва
Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна