Зеленский о ночной атаке РФ на Украину: сделаем защиту от террора максимально крепкой

Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что большая работа как на политическом, так и на реальном фронте позволила построить в Украине мощную систему противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в вечернем обращении во вторник, 16 мая.

"Мы должны помнить и то, каких усилий стоит такое оружие для Украины. Сколько времени, энергии, аргументов, встреч, информационной работы позволили нам строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа… И я благодарю каждого и каждого, кто к нему вовлечен! всех уровнях", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что система ПВО строилась день за днем, и сейчас Patriot защищают украинское небо.

"И это еще не все, что мы обеспечим для Украины! Мы - вместе с партнерами Украины - сделаем защиту от террора максимально крепкой", - подчеркнул он.