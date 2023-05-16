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Зеленский о ночной атаке РФ на Украину: сделаем защиту от террора максимально крепкой

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Украина, Вторник 16 мая 2023 22:34
Зеленский о ночной атаке РФ на Украину: сделаем защиту от террора максимально крепкой Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что большая работа как на политическом, так и на реальном фронте позволила построить в Украине мощную систему противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в вечернем обращении во вторник, 16 мая.

"Мы должны помнить и то, каких усилий стоит такое оружие для Украины. Сколько времени, энергии, аргументов, встреч, информационной работы позволили нам строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа… И я благодарю каждого и каждого, кто к нему вовлечен! всех уровнях", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что система ПВО строилась день за днем, и сейчас Patriot защищают украинское небо.

"И это еще не все, что мы обеспечим для Украины! Мы - вместе с партнерами Украины - сделаем защиту от террора максимально крепкой", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью вторника, 16 мая, оккупанты во время атаки выпустили 18 ракет и все они были уничтожены, включая 6 аэробалистических "Кинжалов".

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