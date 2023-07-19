Зеленський про нічний удар Росії по Одесі: доводить, що її мішень - не лише Україна

Нічний удар Російської Федерації доводить, що їхня мішень - не лише Україна. Терористи знищили близько мільйона тонн продовольства, яке мало б бути доставлене в країни Африки та Азії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, не лише життя наших людей… У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства… Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії…", - наголосив президент.

За його даними,у портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, - зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай.

"Тобто всіх це зачіпає - російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", - додав Зеленський.

Нічна атака на південь України

Цієї ночі, 19 липня, Російська Федерація атакувала південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок атаки були пошкоджені:

багатоквартирні будинки;

портова й критична інфраструктура.

Також поранення отримали понад 10 людей. Зокрема ракети влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що цієї ночі ворог вирішив змінити тактику щодо масованих ударів по території України та застосував усе й одразу.

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