Застосували усе й одразу. Гуменюк розкрила подробиці нічного удару по Україні

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог застосував не звичну тактику. Одночасно було застосовано дуже різні за тактико-технічними особливостями засоби ворожого впливу. Були ракети наземного, повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе", - розповіла Гуменюк.

Якщо раніше ворог вдавався до хвилеподібних запусків, то цієї ночі застосував усе одразу, що ускладнило роботу нашій ППО.

Зокрема, як додала Гуменюк, росіяни застосували надзвукові ракети Х-22 й "Онікси", які важко збивати.

"Ракета типу Х-59 була збита, але в цей момент вона опинилася на перетині житлових кварталів, тому відбулася потужна вибухова хвиля, яка пошкодила будівлі. Також пошкодження навколишніх будівель відбулося там, де працювала ППО по "шахедах" та ракетах, які ворог застосовував за маршрутами, ніби навмисно обираючи житлові райони. Ця тактика спостерігається вже давно", - відзначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Як пояснила Гуменюк, ворог навмисно намагається скомпрометувати Сили оборони, аби люди думали нібито ППО так само шкодить, як ворожі удари.

Нічна атака на південь України

Цієї ночі, 19 липня, Російська Федерація атакувала південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок атаки були пошкоджені:

багатоквартирні будинки;

портова й критична інфраструктура.

Також поранення отримали більше 10 людей. Зокрема ракети влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.