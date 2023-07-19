ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Застосували усе й одразу. Гуменюк розкрила подробиці нічного удару по Україні

Новость на русском →
Середа 19 липня 2023 16:26
Застосували усе й одразу. Гуменюк розкрила подробиці нічного удару по Україні Фото: Наталя Гуменюк, речник Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі ворог вирішив змінити тактику щодо масованих ударів по території України. Застосував усе й одразу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог застосував не звичну тактику. Одночасно було застосовано дуже різні за тактико-технічними особливостями засоби ворожого впливу. Були ракети наземного, повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе", - розповіла Гуменюк.

Якщо раніше ворог вдавався до хвилеподібних запусків, то цієї ночі застосував усе одразу, що ускладнило роботу нашій ППО.

Зокрема, як додала Гуменюк, росіяни застосували надзвукові ракети Х-22 й "Онікси", які важко збивати.

"Ракета типу Х-59 була збита, але в цей момент вона опинилася на перетині житлових кварталів, тому відбулася потужна вибухова хвиля, яка пошкодила будівлі. Також пошкодження навколишніх будівель відбулося там, де працювала ППО по "шахедах" та ракетах, які ворог застосовував за маршрутами, ніби навмисно обираючи житлові райони. Ця тактика спостерігається вже давно", - відзначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Як пояснила Гуменюк, ворог навмисно намагається скомпрометувати Сили оборони, аби люди думали нібито ППО так само шкодить, як ворожі удари.

Нічна атака на південь України

Цієї ночі, 19 липня, Російська Федерація атакувала південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок атаки були пошкоджені:

  • багатоквартирні будинки;
  • портова й критична інфраструктура.

Також поранення отримали більше 10 людей. Зокрема ракети влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію