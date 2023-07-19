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Зеленский о ночном ударе России по Одессе: доказывает, что ее мишень - не только Украина

Новина українською →
Украина, Среда 19 июля 2023 19:59
Зеленский о ночном ударе России по Одессе: доказывает, что ее мишень - не только Украина Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ночной удар Российской Федерации доказывает, что их мишень - не только Украина. Террористы уничтожили около миллиона тонн продовольствия, которое должно было быть доставлено в страны Африки и Азии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Этот удар террористов доказывает, что их мишень - не только Украина, не только жизни наших людей... В портах, которые были атакованы сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия... Именно тот объем, который уже давно должен был бы быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии...", - подчеркнул президент.

По его данным, в портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, - хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай.

"То есть всех это затрагивает - российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", - добавил Зеленский.

Ночная атака на юг Украины

Этой ночью, 19 июля, Российская Федерация атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате атаки были повреждены:

  • многоквартирные дома;
  • портовая и критическая инфраструктура.

Также ранения получили более 10 человек. В частности, ракеты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью враг решил изменить тактику по массированным ударам по территории Украины и применил все сразу.

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