Зеленський про нічний обстріл: Росія зневажає зусилля Заходу, потрібен відчутний тиск

Російська Федерація (РФ) зневажає дипломатичні зусилля Заходу щодо завершення повномасштабної війни. Потрібен новий та відчутний тиск проти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського
Коментуючи нічний обстріл України з боку країни-терориста Росії, Зеленський розповів, що:
За словами президента, терористи також продовжують обстрілювати Україна авіабомбами. Проти Сумської області від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб (КАБ).
"Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.)не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення", - додав Зеленський.
Президент відзначив, що Київ готовий працювати з усіма партнерами у світі, щоб досягти тривалого миру.
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно обстрілює територію України. Також щоночі терористи запускають безпілотники, що створює серйозну загрозу для цивільних. У ніч на 2 квітня Росія атакувала Україну 74 дронами. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 41 з них.
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