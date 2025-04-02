Зеленський про нічний обстріл: Росія зневажає зусилля Заходу, потрібен відчутний тиск

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського

Коментуючи нічний обстріл України з боку країни-терориста Росії, Зеленський розповів, що:

Харків атакували щонайменше 14 дронів. Через влучання є поранені, серед яких троє дітей;

дрони атакували Одеську й Сумській області. У Сумській області безпілотник влучив по підстанції;

у Нікополі Дніпропетровської області через артилерійський удар була пошкоджена лінія електропередач (ЛЕП);

4 тисячі абонентів у двох областях наразі залишались без світла.

За словами президента, терористи також продовжують обстрілювати Україна авіабомбами. Проти Сумської області від учорашнього дня й до сьогоднішнього ранку росіяни застосували майже 50 керованих авіабомб (КАБ).

"Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.)не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення", - додав Зеленський.

Президент відзначив, що Київ готовий працювати з усіма партнерами у світі, щоб досягти тривалого миру.