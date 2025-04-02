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Зеленский о ночном обстреле: Россия пренебрегает усилиями Запада, нужно ощутимое давление

Среда 02 апреля 2025 11:57
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Зеленский о ночном обстреле: Россия пренебрегает усилиями Запада, нужно ощутимое давление Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) пренебрегает дипломатическими усилиями Запада по завершению полномасштабной войны. Нужно новое и ощутимое давление против врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского

Комментируя ночной обстрел Украины со стороны страны-террориста России, Зеленский рассказал, что:

  • Харьков атаковали по меньшей мере 14 дронов. Из-за попадания есть раненые, среди которых трое детей;
  • дроны атаковали Одесскую и Сумскую области. В Сумской области беспилотник попал по подстанции;
  • в Никополе Днепропетровской области из-за артиллерийского удара была повреждена линия электропередач (ЛЭП);
  • 4 тысячи абонентов в двух областях пока остались без света.

По словам президента, террористы также продолжают обстреливать Украину авиабомбами. Против Сумской области со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра россияне применили почти 50 управляемых авиабомб (КАБ).

"Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатические усилия партнеров. Даже частичного прекращения огня Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Киев готов работать со всеми партнерами в мире, чтобы достичь длительного мира.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно обстреливает территорию Украины. Также каждую ночь террористы запускают беспилотники, что создает серьезную угрозу для гражданских. В ночь на 2 апреля Россия атаковала Украину 74 дронами. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 41 из них.

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