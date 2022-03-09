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Зеленский о нежелании Германии отказаться от нефти из РФ: будем осуждать после войны

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал то, что Германия отказывается от эмбарго на импорт российских нефти и газа. Как пояснил глава государства, он не может судить о действиях Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для немецкого издания Bild.

"Правительство думает прежде всего о собственной стране - и это само собой разумеется... Мы видим какие-то шаги, которыми нас поддерживает Германия: "Северный поток-2", санкции и тому подобное. Мы видим, что делает Германия. Я не хочу судить господина Шольца и его правительство. Я сделаю это потом, когда мы увидим результаты того времени и увидим, чем закончится война, сколько будет жертв", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что для Украины важна каждая минута.

"Это наша боль сегодня, и мне нужно решение сегодня", - добавил он.

Напомним, вчера США объявили об эмбарго на импорт российских энергоресурсов. Такое же решение приняли и в Британии.

А в Германии заявили, что такой шаг приведет к остановке транспорта в стране.

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