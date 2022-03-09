Зеленський про небажання Німеччини відмовитися від нафти з РФ: будемо засуджувати після війни

Президент України Володимир Зеленський прокоментував те, що Німеччина відмовляється від ембарго на імпорт російських нафти та газу. Як пояснив глава держави, він не може судити про дії Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента для німецького видання Bild .

"Уряд думає насамперед про власну країну - і це само собою зрозуміло... Ми бачимо якісь кроки, якими нас підтримує Німеччина: "Північний потік-2", санкції тощо. Ми бачимо, що робить Німеччина. Я не хочу судити пана Шольца та його уряд. Я зроблю це потім, коли ми побачимо результати того часу і побачимо, чим закінчиться війна, скільки буде жертв", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави зазначив, що для України важливою є кожна хвилина.

"Це наш біль сьогодні, і мені потрібне рішення сьогодні", - додав він.