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Зеленський незабаром може відвідати Варшаву, - МЗС Польщі

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Варшава, Вівторок 28 березня 2023 11:02
Зеленський незабаром може відвідати Варшаву, - МЗС Польщі Фото: президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський може відвідати Польщу. Не виключається його візит у Варшаву найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Міністерства закордонних справ Польщі Павла Яблонського в ефірі Radio Wnet.

"Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин", - заявив Яблонський.

За його словами, "дуже інтенсивні контакти" між лідерами Польщі та України тривають весь час.

Примітно, що вчора президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою.

За підсумками якої Зеленський анонсував, що йде підготовка до "важливих заходів".

Нагадаємо, що на початку лютого президент Володимир Зеленський після європейського турне зустрівся з колегою Анджеєм Дудою у польському Жешуві.

Додамо, як стало відомо, сторони під час цієї зустрічі обговорили можливість візиту українського президента Володимира Зеленського до Варшави.

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