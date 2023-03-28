Зеленский скоро может посетить Варшаву, - МИД Польши

Президент Владимир Зеленский может посетить Польшу. Не исключается его визит в Варшаву в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского в эфире Radio Wnet.

"Думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем опережать события. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как это обычно бывает с другими главами государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет, по причинам безопасности", - заявил Яблонский.

По его словам, "очень интенсивные контакты" между лидерами Польши и Украины продолжаются все время.

Примечательно, что вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой.

По итогам которого Зеленский анонсировал, что идет подготовка к "важным мероприятиям".

Напомним, что в начале февраля президент Владимир Зеленский после европейского турне встретился с коллегой Анджеем Дудой в польском Жешуве.

Добавим, как стало известно, стороны во время этой встречи обсудили возможность визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву.

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