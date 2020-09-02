Зеленский: невозможно переоценить вклад Украины в победу над нацизмом

В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны президент Владимир Зеленский отметил большой вклад Украины в победу над нацизмом. Он отметил, что легендарный танк Т-34 был создан в Харькове.

Об этом глава государства заявил в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня мир отмечает 75-ю годовщину официального окончания Второй мировой войны. Вы знаете, невозможно переоценить вклад, который внесла в победу над нацизмом наша страна, наш народ и, в частности, харьковчане", - сказал Зеленский.

Он отметил, что с врагом на фронте боролись тысячи украинских воинов, а легендарный танк Т-34, который сломал нацистам планы и изменил ход войны, был создан в Харькове командой конструкторов во главе с Михаилом Кошкиным.

"Давайте поблагодарим всех, кто 75 лет назад защитил свою родную прекрасную землю! И, конечно, мы всегда благодарны всем нашим военным, которые сегодня защищают страну на востоке", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее у Зеленского отреагировали на заявление Фокина об амнистии боевикам, которые воюют против Украины на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что сегодня боевики на Донбассе нарушили перемирие, которое действует с 27 июля.