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Боевики на Донбассе нарушили перемирие

Донбасс, Среда 02 сентября 2020 17:56
Боевики на Донбассе нарушили перемирие
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования нарушили перемирие, которое вступило в силу 27 июля. Боевики совершили провокацию из подствольного гранатомета вблизи Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Неприцельный выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 1 сентября боевики три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

Кроме того, 31 августа на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.

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