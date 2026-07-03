Зеленський несподівано зустрівся з Олегом Ляшком: що обговорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал президента України.

"Дуже щира розмова з Олегом Ляшком... Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства. Дякую! Слава Україні!" - підкреслив Зеленський.

За результатами зустрічі було окремо наголошено на важливості збереження єдності в країні.

Глава держави назвав розмову з командиром підрозділу, який зараз з ахищає Донецьку область , "дуже щирою".

Від нардепа до комбата

Нагадаємо, колишній народний депутат та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко мобілізувався до лав Збройних сил України у жовтні 2022 року. Раніше він повідомляв, що захищав країну на кількох напрямках, зокрема у Лимані, на ділянці від Вовчанська до Куп'янська, а також під Бахмутом.

На початку служби екснардеп перебував у званні молодшого сержанта та обіймав посаду командира відділення взводу БПЛА у 63-й окремій механізованій бригаді.

Пізніше стало відомо, що лейтенанта Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр.

У Сухопутних військах ЗСУ тоді пояснили, що таке рішення ухвалили за клопотанням командира бригади, оскільки за два роки служби Ляшко глибоко вник у суть безпілотних систем, а його підрозділ увійшов до топ-10 за ефективністю ураження техніки та живої сили ворога.