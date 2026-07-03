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Зеленський несподівано зустрівся з Олегом Ляшком: що обговорили

19:45 03.07.2026 Пт
2 хв
Президент розкрив перші деталі зустрічі
aimg Сергій Козачук
Зеленський несподівано зустрівся з Олегом Ляшком: що обговорили Фото: зустріч Зеленського і Ляшка (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся зкомандиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком для обговорення потреб фронту та мотивації бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента України.

Деталі зустрічі та запити армії

Глава держави назвав розмову з командиром підрозділу, який зараз захищає Донецьку область, "дуже щирою".

Головною темою спілкування стало визначення найбільш вагомих запитів українських військових на передовій.

Також сторони обговорили внутрішні політичні кроки держави, які здатні посилити мотивацію бійців.

За результатами зустрічі було окремо наголошено на важливості збереження єдності в країні.

"Дуже щира розмова з Олегом Ляшком... Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства. Дякую! Слава Україні!" - підкреслив Зеленський.

Від нардепа до комбата

Нагадаємо, колишній народний депутат та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко мобілізувався до лав Збройних сил України у жовтні 2022 року. Раніше він повідомляв, що захищав країну на кількох напрямках, зокрема у Лимані, на ділянці від Вовчанська до Куп'янська, а також під Бахмутом.

На початку служби екснардеп перебував у званні молодшого сержанта та обіймав посаду командира відділення взводу БПЛА у 63-й окремій механізованій бригаді.

Пізніше стало відомо, що лейтенанта Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр.

У Сухопутних військах ЗСУ тоді пояснили, що таке рішення ухвалили за клопотанням командира бригади, оскільки за два роки служби Ляшко глибоко вник у суть безпілотних систем, а його підрозділ увійшов до топ-10 за ефективністю ураження техніки та живої сили ворога.

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Володимир Зеленський Олег Ляшко Донецька область Збройні сили України
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