Зеленский неожиданно встретился с Олегом Ляшко: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса Олегом Ляшко для обсуждения потребностей фронта и мотивации бойцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Детали встречи и запросы армии
Глава государства назвал разговор с командиром подразделения, которое сейчас защищает Донецкую область, "очень искренним".
Главной темой общения стало определение наиболее значимых запросов украинских военных на передовой.
Также стороны обсудили внутренние политические шаги государства, способные усилить мотивацию бойцов.
По результатам встречи было отдельно отмечено важность сохранения единства в стране.
"Очень искренний разговор с Олегом Ляшко... Единство имеет значение, и не должно быть поводов для распыления нашего общества. Спасибо! Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.
От нардепа к комбату
Напомним, бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины в октябре 2022 года. Ранее он сообщал, что защищал страну по нескольким направлениям, в частности в Лимане, на участке от Волчанска до Купянска, а также под Бахмутом.
В начале службы экснардеп находился в звании младшего сержанта и занимал должность командира отделения взвода БПЛА в 63-й отдельной механизированной бригаде.
Позже стало известно, что лейтенанта Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем 63-й ОМБр.
В Сухопутных войсках ВСУ тогда объяснили, что такое решение было принято по ходатайству командира бригады, поскольку за два года службы Ляшко глубоко вник в суть беспилотных систем, а его подразделение вошло в топ-10 по эффективности поражения техники и живой силы врага.