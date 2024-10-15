"Зарекомендував себе". У ЗСУ пояснили, чому Ляшка зробили комбатом
Рішення щодо призначення лейтенанта Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем було схвалене на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.
Чому лейтенанта Олега Ляшка зробили комбатом
Згідно з інформацією, оприлюдненою в офіційному повідомленні 11-го армійського корпусу, лейтенант Ляшко Олег Валерійович за два роки служби у 63-й ОМБР (окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ) зарекомендував себе так:
- щодо безпілотних систем - одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їхню роль на полі бою, розуміючи їхню важливість
- перебуваючи на посадах, пов'язаних із безпілотними системами - була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника
Уточнюється, що у вересні ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань ЗСУ щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.
"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", - підсумували у прес-службі.
Офіційна інформація щодо призначення Ляшка на посаду комбата (скриншот: facebook.com/11ArmyCorps)
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Олег Ляшко вступив до лав Збройних сил України й відтоді в інформаційному просторі з'являється нечасто.
Періодично він публікує дописи у соцмережах, в яких вітає українців зі святами й інколи наголошує: пишається тим, що пішов у військо, аби захищати Україну від окупантів.
Тим часом дехто з українців не вірить, що одіозний політик дійсно служить на передовій. Тож пропонуємо вам дізнатись, що відомо про шлях Ляшка від нардепа до військового та його службу.
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