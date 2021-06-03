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Зеленский: уже несколько стран заказывают у нас концепт сервиса "Дія"

Автор: РБК-Украина

На сегодня несколько стран уже заказывают у Украины концепт сервиса "Дія". Они заинтересованы в украинском опыте перевода государственных услуг в онлайн.

Об этом на Конгрессе местных и региональных властей заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня утром мы общались с министром цифровизации Михаилом Федоровым. И он мне сказал, что несколько стран заказывают у нас концепт "Дії". Поэтому хочу сказать, что мы не всегда позади всех, мы движемся вперед", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине можно будет проводить электронные выборы, но только после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дія". Финальное решение будет приниматься исходя из того, смогут ли до 2023 года оцифровать все государственные услуги.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей, которая скоро будет осуществляться через "Дію". По его словам, запуск такой функции станет толчком к реформированию украинской таможни. Отметим, с 15 июня в Украине заработают новые правила растаможки автомобилей на европейских номерах.

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