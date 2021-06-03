Зеленський: вже кілька країн замовляють у нас концепт сервісу "Дія"

На сьогодні кілька країн вже замовляють у України концепт сервісу " Дія" . Вони зацікавлені в українському досвіді переведення державних послуг в онлайн.

Про це на Конгресі місцевих і регіональних влад заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вранці ми спілкувалися з міністром цифровізації Михайлом Федоровим. І він мені сказав, що кілька країн замовляють у нас концепт "Дії". Тому хочу сказати, що ми не завжди позаду всіх, ми рухаємося вперед", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можна буде проводити електронні вибори, але тільки після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія". Фінальне рішення буде прийматися виходячи з того, чи зможуть до 2023 року оцифрувати всі державні послуги.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів, яка скоро здійснюватиметься через "Дію". За його словами, запуск такої функції стане поштовхом до реформування української митниці. Зазначимо, з 15 червня в Україні запрацюють нові правила розмитнення автомобілів на європейських номерах.