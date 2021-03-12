Венгерский еврокомиссар обсудил с венграми защиту их прав на Закарпатье. В МИД отреагировали

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Вархейи обсудил с представителями венгров Закарпатья вопрос необходимости обеспечить права нацменшинств в Украине. Он провел соответствующую онлайн-встречу.

Об этом сообщил сам Вархейи в своем Twitter .

Он уточнил, что переговоры прошли с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовичем и депутатом Европарламента Андреа Бочкор.

"Сегодня обсуждаем необходимость обеспечения Украиной прав лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в тесном сотрудничестве с их представителями", - рассказал Вархейи.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на это сообщение. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, что правам венгерского и других национальных меньшинств в Украине ничего не угрожает.

"МИД и Минобразования ведут диалог с венгерскими чиновниками, предоставляют им исчерпывающие разъяснения особенностей организации учебного процесса в Украине. Мы выступаем против политизации и любых злоупотреблений этой темой" , - сказал Николенко в комментарии "Радио Свобода".