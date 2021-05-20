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Зеленський: треба захищати нацменшини, бо ми будемо мати ще Донбаси і Крими

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Четвер 20 травня 2021 13:59
Зеленський: треба захищати нацменшини, бо ми будемо мати ще Донбаси і Крими Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність захищати національні меншини в Україні. Це потрібно, щоб не повторилася історія, яка відбулася з українським Кримом та Донбасом.

Таку заяву Зеленський зробив в ході прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Захищати меншини нам прийдеться, бо ми будемо мати в майбутньому ще Донбаси і Крими. І щоб цього не було, а всі себе відчували українцями, треба вкладати гроші, вкладати увагу, ремонтувати дороги, мости. І коли їх топить вода, через те, що були вирублені ліси, треба президенту їхати туди, Кабміну проводити там засідання і не виїжджати звідти, поки все не зробиться", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісар з питань розширення та сусідства ЄС Олівер Вархейи обговорив з представниками угорців Закарпаття питання необхідності забезпечити права нацменшин в Україні. Він провів відповідну онлайн-зустріч.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить російського впливу на політику Угорщини щодо Києва.

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