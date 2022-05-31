Зеленский о нефтяном эмбарго: оставит Россию на обочине современной экономики

"Важно понимать и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что отказ от российской нефти оставит ее на обочине современной экономики и она не сможет приспособиться к нововведениям.

"С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться, а значит проиграет экономически", - подчеркнул президент Украины.