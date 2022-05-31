UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о нефтяном эмбарго: оставит Россию на обочине современной экономики

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Нефтяное эмбарго, которое утвердили страны ЕС, приведет к большей изоляции России и оставит ее на обочине современной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Важно понимать и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что отказ от российской нефти оставит ее на обочине современной экономики и она не сможет приспособиться к нововведениям.

"С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться, а значит проиграет экономически", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта 2/3 нынешних объемов российской нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСанкции против РоссииВойна России против Украины