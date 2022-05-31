Зеленський про нафтове ембарго: залишить Росію на узбіччі сучасної економіки

Нафтове ембарго, яке затвердили країни ЄС, призведе до більшої ізоляції Росії та залишить її на узбіччі сучасної економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Важливо розуміти і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювані джерела енергії", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що відмова від російської нафти залишить її на узбіччі сучасної економіки і вона не зможе пристосуватися до нововведень.
"З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися, а значить програє економічно", - наголосив президент України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що голови держав та урядів ЄС погодили запровадження ембарго у новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту 2/3 нинішніх обсягів російської нафти.
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