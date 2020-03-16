Зеленский собрал олигархов в Офисе президента, - "Схемы"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Журналисты "Схемы" ожидают ответ от ОП по полному списку участников встречи и списку вопросов, которые на ней обсуждались

Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Схем".

Сообщается, что свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях".

Около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова.

Впоследствии съемочная группа "Схем" зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Также за час до встречи, с Днепра в Киев прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский. Позже зафиксировали на выезде из ОП машину, которой пользуется олигарх.

"Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Редакция ожидает ответа", - говорится в сообщении.

Позже в Офисе президента сообщили детали такой встречи. Как отметили в пресс-службе главы государства, Зеленский провел встречу с крупным бизнесом для помощи во время борьбы с распространением коронавируса.

"Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас", - цитирует ОП слова Зеленского. И как сообщается, бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.

Напомним, Зеленский потребовал ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях. В этих регионах ранее были выявлены случаи коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках мер по сдерживанию коронавируса в стране с 18 марта прекращаются все внутренние пассажирские перевозки. Речь идет об автобусных, железнодорожных и авиаперевозках.