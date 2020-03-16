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Зеленський зібрав олігархів в Офісі президента, - "Схеми"

Новини » Політика     16.03.2020 - 20:15
Зеленський зібрав олігархів в Офісі президента, - "Схеми"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Журналісти "Схеми" очікують на відповідь від ОП щодо повного списку учасників зустрічі та переліку запитань, які на ній обговорювались

Президент України Володимир Зеленський зібрав олігархів та крупних бізнесменів в Офісі президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Схем".

Зазначається, що свідками їхнього публічно не анонсованого візиту на Банкову стала знімальна група програми "Схеми: корупція в деталях".

Також близько 17 години на територію Офісу президента заїхала автівка олігарха Ріната Ахметова.

Згодом знімальна група "Схем" зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського та засновника холдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського.

Також за годину до зустрічі, з Дніпра до Києва прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський. Пізніше зафіксували на виїзді з ОП автівку, якою користується олігарх.

"Журналісти попросили Офіс президента надати повний список учасників зустрічі та перелік запитань, які на ній обговорювались. Редакція очікує на відповідь", - йдеться у повідомленні.

Пізніше в Офісі президента повідомили деталі такої зустрічі. Як зазначили в прес-службі глави держави, Зеленський провів зустріч з великим бізнесом для допомоги під час боротьби з поширенням коронавірусу.

"Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз", - цитує ОП слова Зеленського. І як зазначається, бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі.

Зеленський зібрав олігархів в Офісі президента, - &quot;Схеми&quot;

Нагадаємо, Зеленський вимагав ввести режим надзвичайної ситуації в Чернівецькій і Житомирській областях. У цих регіонах раніше були виявлені випадки коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках заходів зі стримування коронавірусу в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Йдеться про автобусні, залізничні та авіаперевезення.

Зеленський розглядатиме введення надзвичайного стану, - джерело Зеленський вимагає переговорів з МВФ і податкових канікул через коронавірус
Новини України Володимир Зеленськийолигархисхемы
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