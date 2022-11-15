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Зеленський назвав звільнення Херсона переломним моментом у війні

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Балі , Вівторок 15 листопада 2022 08:28
Зеленський назвав звільнення Херсона переломним моментом у війні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Звільнення Херсона символізує переломний момент у війні. Коли вона ще не закінчена, але вже відомо, чиєю буде перемога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента Володимира Зеленського на саміті G20.

Він підкреслив, що Херсон - це одне з найважливіших міст півдня нашої країни і єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити після 24 лютого.

"І ось Херсон уже вільний. Що це означає? Ця визвольна операція наших Сил оборони є для України аналогією до багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах", - акцентував Зеленський.

Президент нагадав, такі битви вже символізували зміни, "після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилося воювати заради неї".

"Це як, наприклад, D-Day - висадка союзників у Нормандії. Вона ще не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала увесь подальший перебіг подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, про те, що Херсон переходить під контроль України українська розвідка заявила 11 листопада.

Зазначимо, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, операція зі звільнення Херсона тривала з вересня.

Додамо, вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.

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G20 Володимир Зеленський Херсон
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