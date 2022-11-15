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Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом в войне

Новина українською →
Боли, Вторник 15 ноября 2022 08:28
Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом в войне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Освобождение Херсона символизирует переломный момент в войне. Когда она еще не окончена, но уже известно, чьей будет победа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Владимира Зеленского на саммите G20.

Он подчеркнул, что Херсон - это один из важнейших городов юга нашей страны и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля.

"И вот Херсон уже освобожден. Что это значит? Эта освободительная операция наших Сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах", - акцентировал Зеленский.

Президент напомнил, что такие битвы уже символизировали изменения, "после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще и приходилось воевать ради нее".

"Это как, например, D-Day - высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы чувствуем сейчас. Сейчас, когда Херсон свободен", - отметил Зеленский.

Напомним, о том, что Херсон переходит под контроль Украины, украинская разведка заявила 11 ноября.

Отметим, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, операция по освобождению Херсона продолжалась с сентября.

Добавим, вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупатнов Херсон.

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