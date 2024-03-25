UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав завдання для українських захисників на сході Чорного моря

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам необхідно позбавити російських окупантів можливості оперувати у східній частині Чорного моря.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Глава держави з нагоди 32-ї річниці створення Служби безпеки України привітав співробітників СБУ зі святом.

У ході свого виступу президент нагадав про далекобійність та прицільність українських дронів як у небі, так і на землі.

Зеленський розповів, що Україна очікує від СБУ ще більшої результативності у боротьбі з окупантами.

"Російським військовим кораблям вже не місце в західній частині Чорного моря і поблизу нашого Криму, але нехай вони втратять можливість оперувати і на сході Чорноморської акваторії", - зазначив глава держави.

За його словами, кожен окупант уже розуміє, що ніде на території нашої країни він не може почуватися спокійно, "але ворог має втратити ще більше логістики, ще більше штабів, складів - ще більше матеріальної основи цієї війни".

Успіхи України у Чорному морі

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що росіяни поступово втрачають контроль над Чорним морем та відступають у східну акваторію.

Це відбувалося на тлі низки успішних ударів українських захисників, під час яких було знищено кораблі Чорноморського флоту РФ та штаб Чорноморського флоту у Севастополі.

Зокрема, для атак застосовували надводні дрони Служби безпеки України Sea Baby. Зеленський зазначав, що створення першого у світі флоту морських безпілотників призвело до того, що Росія не може використовувати Чорне море як плацдарм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниЧерное мореЧорноморський флотВійна Росії проти УкраїниДрони