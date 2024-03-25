Зеленский назвал задание для украинских защитников на востоке Черного моря

Глава государства по случаю 32-летия создания Службы безопасности Украины поздравил сотрудников СБУ с праздником.

В ходе своего выступления президент напомнил о дальнобойности и прицельности украинских дронов как в небе, так и на земле.

Зеленский рассказал, что Украина ожидает от СБУ еще большей результативности в борьбе с оккупантами.

"Российским военным кораблям уже не место в западной части Черного моря и вблизи нашего Крыма, но пусть они лишатся возможности оперировать и на востоке Черноморской акватории", - отметил глава государства.

По его словам, каждый оккупант уже понимает, что нигде на территории нашей страны он не может чувствовать себя спокойно, "но враг должен потерять еще больше логистики, еще больше штабов, складов - еще больше материальной основы этой войны".