Зеленський назвав завдання "мінімум" та "максимум" у війні та оцінив можливість виконання

"Сьогодні завдання-мінімум - вийти на ту лінію, яка була до 24 числа. Чому? Це перший етап, і він дуже важливий, тому що люди, яких зараз Росія окупувала, просто не можуть витримати - жити у підвалах, жити без пенсій чи зарплат, жити без їжі, розумієте?" - сказав він.

Зеленський підкреслив, що вийти на рубежі, які були до 24 лютого, необхідно не через те, що це якась умовна лінія, а тому що українському населенню важко жити в окупації.

При цьому президент зазначив, що достеменно невідома ні кількість живих, ні кількість загиблих людей на окупованих територіях. Україна також достовірно не знає, який відсоток мешканців потребує термінової допомоги. Також невідомо, скільки людей замордували російські окупанти і продовжують це робити.

"Але наш головний план, цей фініш, як ви кажете, - це, звичайно, вся наша територія згідно з міжнародним правом, у міжнародно визнаних межах 1991 року - тобто включно з Донбасом, окупованими зараз частинами наших Донецької та Луганської областей, а також Крим. Все це - наша територія. Я вважаю, що це абсолютно справедливо", - наголосив Зеленський.

На запитання журналіста, чи можливо виконати таке завдання, глава держави відповів: "Я думаю, що це можливо. Я думаю, що це дуже потрібно".

Президент додав, що вийти на кордони України важливо, оскільки, якщо цього не зробити, Росія завжди матиме можливість знову піти на окупацію України повністю.

"Чому так погано мати Донбас розділеним, як це було до 24 числа? Так, ми планували, казали, що давайте дипломатично вирішимо це питання. Але розділений Донбас - це ризик повернення війни, ось про що я говорю. Тому я вважаю, що це треба закінчити", - сказав він.

Зеленський зазначив, що найкраще закінчення війни - це повернення української влади на тимчасово окуповані території та присутність українських прикордонників на кордонах у міжнародно визнаному значенні.