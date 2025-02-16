UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Зеленський назвав втрати ЗСУ та кількість поранених військових

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Втрати Збройних сил України за час повномасштабної війни, які вдалося зафіксувати, становлять декілька десятків тисяч, а поранених - кілька сотень тисяч. Водночас Україні невідомо, скільки Росія вбила цивільних громадян на окупованих територіях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News.

"Ми зафіксували втрати: 46 тисяч загиблих військових. Ще є десятки тисяч зниклих безвісти чи в полоні. Не можна знати напевно, бо зниклі можуть бути мертві чи в полоні, і це десятки тисяч, це правда", - сказав глава держави.

Крім того, 350 тисяч військових поранені, а 19 500 дітей Росія депортувала до себе. Водночас Україні невідомо, скільки людей загинули в окупації, оскільки після деокупації населених пунктів, були знайдені могили, в яких або півтисячі тіл.

"Це те, що ми знаємо. Невідомо, скільки тисяч цивільних загинуло на окупованих територіях. Коли Росія атакувала й оточила міста, знищуючи їх, ми не знаємо кількість загиблих. На жаль, у звільнених містах ми знаходили масові поховання. Вони проводили масові розстріли й тортури. У містечках з кількома тисячами жителів знаходили 500 тіл в одній могилі. Скрізь, де Росія окупувала, ми не знаємо, скільки тисяч людей вони вбили", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що на його думку, Україна ще може здобути перемогу над Росією військовим шляхом. Однак це призведе до великих витрат, і крім того, без допомоги партнерів буде важко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні