Зеленский назвал новую цифру потерь погиших и раненых воинов ВСУ

"Мы зафиксировали потери: 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. Нельзя знать наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или в плену, и это десятки тысяч, это правда", - сказал глава государства.

Кроме того, 350 тысяч военных ранены, а 19 500 детей Россия депортировала к себе. В то же время Украине неизвестно, сколько людей погибли в оккупации, поскольку после деоккупации населенных пунктов, были найдены могилы, в которых или полтысячи тел.

"Это то, что мы знаем. Неизвестно, сколько тысяч гражданских погибло на оккупированных территориях. Когда Россия атаковала и окружила города, уничтожая их, мы не знаем количество погибших. К сожалению, в освобожденных городах мы находили массовые захоронения. Они проводили массовые расстрелы и пытки. В городках с несколькими тысячами жителей находили 500 тел в одной могиле. Везде, где Россия оккупировала, мы не знаем, сколько тысяч людей они убили", - рассказал Зеленский.