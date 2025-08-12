UA

Зеленський назвав втрати ЗСУ за добу: у росіян більші

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Наразі співвідношення втрат на фронті становить приблизно один до трьох на користь України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у "рускіх" тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше  - 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми - 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і  243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих", - сказав він.

За словами Зеленського, співвідношення в особовому складі - 1 до 3 на користь України, артилерії - 1 до 2,4 на користь противника, а FPV-дронів - 1 до 1,4 на користь України.

"Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів", - зазначив він.

Втрати росіян на фронті

За минулу добу російська армія втратила близько 980 військових. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано 1 065 220 російських загарбників.

Сили оборони України також знищили п’ять ворожих танків, стільки ж бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві РСЗВ, одну установку ППО, 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 106 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки противника.

