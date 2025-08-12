Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше

"Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у "русских" тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и т.д. Если точнее - 968 потерь у России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы - 340 потерь за сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших", - сказал он.

По словам Зеленского, соотношение в личном составе - 1 к 3 в пользу Украины, артиллерии - 1 к 2,4 в пользу противника, а FPV-дронов - 1 к 1,4 в пользу Украины.

"Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров", - отметил он.