Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Сейчас соотношение потерь на фронте составляет примерно один к трем в пользу Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у "русских" тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и т.д. Если точнее - 968 потерь у России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы - 340 потерь за сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших", - сказал он.

По словам Зеленского, соотношение в личном составе - 1 к 3 в пользу Украины, артиллерии - 1 к 2,4 в пользу противника, а FPV-дронов - 1 к 1,4 в пользу Украины.

"Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров", - отметил он.

Потери россиян на фронте

За минувшие сутки российская армия потеряла около 980 военных. С начала полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано 1 065 220 российских захватчиков.

Силы обороны Украины также уничтожили пять вражеских танков, столько же боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две РСЗО, одну установку ПВО, 107 беспилотников оперативно-тактического уровня, 106 автомобилей и одну единицу специальной техники противника.

