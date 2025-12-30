Зеленський назвав вільну економічну зону можливим шляхом компромісу щодо територій

За словами Володимира Зеленського, з цих територій не можна просто відійти.

"Ні президент, ні парламент, ні референдум тут не можуть змінити одного факту: це суперечить нашому законодавству" - поінформував він.

Крім того, зауважив президент, справа не лише в законі - на цих територіях проживають близько 300 тисяч людей.

"Ми не можемо просто "вийти" і залишити їх, зважаючи на те, скільки поранених і загиблих. Там стоїть наша армія", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що будь-які рішення щодо потенційного компромісного врегулювання можуть ухвалюватися лише за прямої згоди громадян України. За його словами, йдеться про конкретний план, який складається з 20 пунктів, а не про загальні чи декларативні домовленості.

Він також зазначив, що серед можливих варіантів компромісу розглядається ідея створення вільної економічної зони з дзеркальним відведенням військ на кілька кілометрів з обох сторін.

"Якщо рішення буде стосуватися такого формату, тоді референдум - це шлях його ухвалення або відхилення", - наголосив Зеленський.