Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook zelenskyy.official)
Автор: Марина Балабан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто оставить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Владимира Зеленского, с этих территорий нельзя просто отойти.

"Ни президент, ни парламент, ни референдум здесь не могут изменить одного факта: это противоречит нашему законодательству", - проинформировал он.

Кроме того, отметил президент, дело не только в законе - на этих территориях проживают около 300 тысяч человек.

"Мы не можем просто "выйти" и оставить их, учитывая то, сколько раненых и погибших. Там стоит наша армия", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что любые решения относительно потенциального компромиссного урегулирования могут приниматься только при прямом согласии граждан Украины. По его словам, речь идет о конкретном плане, который состоит из 20 пунктов, а не об общих или декларативных договоренностях.

Он также отметил, что среди возможных вариантов компромисса рассматривается идея создания свободной экономической зоны с зеркальным отводом войск на несколько километров с обеих сторон.

"Если решение будет касаться такого формата, тогда референдум - это путь его принятия или отклонения", - подчеркнул Зеленский.

 

Референдум о мире

Напомним, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил, что ключевой 20-пунктный план окончания войны Украина считает необходимым закрепить на всеукраинском референдуме.

По словам президента, позиция Украины и США является общей - войну нужно завершать дипломатическим путем, заставив Россию пойти на мир.

Президент отметил, что Россия негативно относится к идее референдума, ведь его проведение требует реальной безопасности и прекращения огня. По оценке украинской стороны, для организации референдума необходимо не менее 60 дней полной тишины.

Какие сейчас существуют политические "за" и "против" референдума - читайте в материале РБК-Украина.

