Зеленський назвав відсоток зброї з США та Європи на полі бою в Україні

На питання про те, чи не розчарований він моделлю поступової військової допомоги від США, яка діяла за Джо Байдена, Зеленський відповів, що той не міг діяти самотужки.

"Сьогодні 33-34% зброї в Україні - українського виробництва. Менше 30% - Європа, США - близько 40%. Приблизно так усе виглядає. Я вдячний за те, що зробив Байден. Ви знаєте, як працює американська політика: президент не може робити все самотужки, ви знаєте, що сталося в Конгресі (ідеться про блокування багатомільярдного пакета на початку 2024 року, - ред.)", - зазначив він.

За його словами, альянс між Європою та США дуже допоміг Україні.

"Але я не буду говорити, скільки, наприклад, нам не вистачає систем ППО і чому ми не можемо отримати більше систем Patriot зі США. Я дійсно не можу цього зрозуміти. Може я чогось не знаю, але знаю, що, на жаль, люди помирають", - додав Зеленський.