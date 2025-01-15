Зеленский назвал процент оружия из США и Европы на поле боя в Украине

На сегодня Украина обеспечивает свои потребности в оружии на треть. Еще менее трети поставляет Европа, а около 40% - США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского польским СМИ.
На вопрос о том, не разочарован ли он моделью постепенной военной помощи от США, которая действовала при Джо Байдене, Зеленский ответил, тот не мог действовать в одиночку.
"Сегодня 33-34% оружия в Украине - украинского производства. Менее 30% - Европа, США - около 40%. Примерно так все выглядит. Я благодарен за то, что сделал Байден. Вы знаете, как работает американская политика: президент не может делать все в одиночку, вы знаете, что произошло в Конгрессе (речь о блокировании многомиллиардного пакета в начале 2024 года, - ред.)", - отметил он.
По его словам, альянс между Европой и США очень помог Украине.
"Но я не буду говорить, сколько, например, нам не хватает систем ПВО и почему мы не можем получить больше систем Patriot из США. Я действительно не могу этого понять. Может я чего-то не знаю, но знаю, что, к сожалению, люди умирают", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский назвал актуальную численность украинской армии. По его словам, она составляет 880 тысяч человек при том, что российских оккупантов в Украине около 600 тысяч. Противник имеет на некоторых участках фронта численное превосходство, потому что сосредоточен в основном на востоке, а Силы обороны защищают всю Украину.
Также сегодня президент отвечал на вопросы о возможном введении иностранного контингента в Украину. Пока эта идея в общих чертах проговаривается с Францией, странами Балтии, вероятно, в ближайшее время развертывание таких сил будут обсуждать с Великобританией.
Зеленский утверждает, что западных военный контингент может быть лишь частью гарантий безопасности Украины.
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