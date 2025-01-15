Зеленський назвав відсоток зброї з США та Європи на полі бою в Україні
На сьогодні Україна забезпечує свої потреби у зброї на третину. Ще менше третини постачає Європа, а близько 40% - США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського польським ЗМІ.
На питання про те, чи не розчарований він моделлю поступової військової допомоги від США, яка діяла за Джо Байдена, Зеленський відповів, що той не міг діяти самотужки.
"Сьогодні 33-34% зброї в Україні - українського виробництва. Менше 30% - Європа, США - близько 40%. Приблизно так усе виглядає. Я вдячний за те, що зробив Байден. Ви знаєте, як працює американська політика: президент не може робити все самотужки, ви знаєте, що сталося в Конгресі (ідеться про блокування багатомільярдного пакета на початку 2024 року, - ред.)", - зазначив він.
За його словами, альянс між Європою та США дуже допоміг Україні.
"Але я не буду говорити, скільки, наприклад, нам не вистачає систем ППО і чому ми не можемо отримати більше систем Patriot зі США. Я дійсно не можу цього зрозуміти. Може я чогось не знаю, але знаю, що, на жаль, люди помирають", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський назвав актуальну чисельність української армії. За його словами, вона становить 880 тисяч осіб при тому, що російських окупантів в Україні близько 600 тисяч. Противник має на деяких ділянках фронту чисельну перевагу, тому що зосереджений переважно на сході, а Сили оборони захищають усю Україну.
Також сьогодні президент відповідав на питання про можливе введення іноземного контингенту в Україну. Поки ця ідея в загальних рисах проговорюється з Францією, країнами Балтії, імовірно, найближчим часом розгортання таких сил обговорюватимуть із Великою Британією.
Зеленський стверджує, що західний військовий контингент може бути лише частиною гарантій безпеки України.
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