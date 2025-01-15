Зеленский назвал процент оружия из США и Европы на поле боя в Украине

На сегодня Украина обеспечивает свои потребности в оружии на треть. Еще менее трети поставляет Европа, а около 40% - США.

На вопрос о том, не разочарован ли он моделью постепенной военной помощи от США, которая действовала при Джо Байдене, Зеленский ответил, тот не мог действовать в одиночку.

"Сегодня 33-34% оружия в Украине - украинского производства. Менее 30% - Европа, США - около 40%. Примерно так все выглядит. Я благодарен за то, что сделал Байден. Вы знаете, как работает американская политика: президент не может делать все в одиночку, вы знаете, что произошло в Конгрессе (речь о блокировании многомиллиардного пакета в начале 2024 года, - ред.)", - отметил он.

По его словам, альянс между Европой и США очень помог Украине.

"Но я не буду говорить, сколько, например, нам не хватает систем ПВО и почему мы не можем получить больше систем Patriot из США. Я действительно не могу этого понять. Может я чего-то не знаю, но знаю, что, к сожалению, люди умирают", - добавил Зеленский.