Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка

За словами Зеленського, введені сьогодні санкції не будуть останніми. Водночас обмеження були запроваджені через виведення мільярдів гривень під час війни.

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. і всі ці люди, Медведчук (Віктор Медведчук, - ред.) та Порошенко (Петро Порошенко, - ред.) - вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди", - додав він.



Зеленський заявив, що має інформацію про можливе відмивання коштів через фонди, призначені для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), і зазначив, що ці гроші нібито передавалися членам своєї партії.

Також він повідомив, що санкції можуть бути зняті з тих, хто поверне виведені кошти до бюджету. Їх зрештою спрямують на потреби української армії.

Санкції проти олігархів

Сьогодні, 13 лютого, Зеленський ввів санкції проти:

Петра Порошенка;

Ігоря Коломойського;

Геннадія Боголюбова;

Костянтина Жеваго;

Віктора Медведчука.

Стосовно Порошенка, запроваджені санкції включають позбавлення державних нагород України, а його активи підлягають блокуванню. Зокрема було введено повне припинення торговельних операцій, що суттєво обмежує його економічну діяльність.

Як пояснили у Службі безпеки України (СБУ), РНБО запровадила санкції проти олігархів через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.