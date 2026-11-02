Зеленський назвав умову припинення атак по НПЗ Росії

Зеленський розповів, що провів "кілька різних" обговорень цього питання з президентом США Дональдом Трампом та його помічниками. Вашингтон просить Київ припинити такі атаки.

"Ми сказали: ми не можемо не відповідати, коли Росія атакує нашу енергетичну інфраструктуру, коли вона вбиває наших людей, завдає ударів по об'єктах електроенергетики, газової галузі, нафтопереробних заводах - по всьому", - заявив він.

За словами президента, Україна готова припинити атаки, якщо Росія теж зупинить удари по українській енергосистемі.

"Є й інший варіант: надайте нам ракети Patriot. Ми знайдемо кошти - це не просто прохання про допомогу... Ми готові за них заплатити", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна припинить атаки лише на той термін, на який її забезпечать ракетами.

"Якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські НПЗ місяць, дайте нам Patriot на місяць", - зазначив президент.

Удари по російських НПЗ

Україна протягом двох тижнів не завдавала ударів по російських НПЗ - про це просила адміністрація президента США. Проте Росія не припинила атак на цивільну інфраструктуру.

У п'ятницю Збройні сили України відновили удари. За три дні вони вразили три НПЗ і вивели з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.

Йдеться про Кстовський, Новокуйбишевський та "Башнефть-Новойл". Їхня сукупна річна потужність - близько 33 млн тонн нафти.

Нагадаємо, що у жовтні нафтовий хаб "Самара" в Росії знову горів після обстрілу. Станція вже зазнавала удару 2 жовтня. Тоді Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження одинадцяти резервуарів РВС-20000 і трьох резервуарів РВСПК-50000.