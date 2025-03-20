Зеленський назвав умову послаблення санкцій проти Росії, і це не перемир'я

Глава української держави закликав лідерів країн Європи не послаблювати тиск на Росію, оскільки санкції залишаються "дуже і дуже необхідними".

"Санкції мають залишатися чинними доти, доки Росія не почне виводити війська з нашої землі і не відшкодує збитки, завдані її агресією. Я закликаю вас продовжувати боротися проти схем обходу санкцій і спроб Росії фінансувати свої військові дії", - додав Зеленський.

Президент звернув увагу, що продовження дипломатичних зусиль для завершення війни не означає, що тиск на Росію можна зменшити. Він залишається вкрай важливим, щоб знизити ймовірність обману зі сторони РФ.

"Ми всі знаємо, як легко Москва порушує свої обіцянки - в один момент вони дають слово, а через кілька годин воно вже нічого не означає. Ось чому ми повинні продовжувати підштовхувати Росію до миру. Разом з вами, звичайно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми зможемо це зробити", - наголосив він.